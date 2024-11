S.A. 15 novembre 2022 Univercity, bandi aperti anche a Sassari In Italia il progetto è coordinato da Psiquadro, impresa sociale di comunicazione della scienza con la collaborazione e il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi di Sassari



SASSARI - L’Ateneo turritano invita a presentare idee e proposte per la prima edizione dei “Community Research Awards” che, nell’ambito del progetto Univercity, prevede di premiare piccoli progetti di ricerca proposti da cittadini e rappresentanti della società civile e dalle comunità locali, in stretta collaborazione con i ricercatori universitari.



Il progetto UniverCity rientra nel programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Il progetto, in svolgimento in contemporanea in Italia, Bulgaria e Romania, ha preso il via nel 2020 e terminerà nel 2023. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra il mondo accademico e le comunità locali in modo da poter sviluppare idee insieme a professionisti della ricerca scientifica, offrendo agli stessi ricercatori l’opportunità di aprire canali di dialogo inediti con i cittadini.



Le proposte di progetto dovranno riguardare una delle cinque missioni di “Horizon Europe”, ovvero Adattamento al cambiamento climatico, Lotta al cancro, Ripristino degli oceani e degli ecosistemi marini, Smart Cities e neutralità climatica, Tutela del suolo. Possono partecipare i privati cittadini (singoli o in gruppo), Associazioni del territorio, Comitati di quartiere, Scuole in collaborazione con associazioni del territorio. Saranno assegnati tre premi di ricerca da 2mila euro ciascuno. Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 24,00 del 18 novembre 2022 tramite la specifica modulistica compilabile sul sito http://www.univercityitalia.com. Per qualunque informazione e chiarimento è possibile mandare una email all’indirizzo univercity@psiquadro.it.