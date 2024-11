S.A. 12 novembre 2022 Porto Torres, tagli alla Tari Viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa TARI per l’anno 2022 pari a 25,48% ai titolari di utenze domestiche e 17,30% ai titolari di utenze non domestiche



PORTO TORRES - Un provvedimento straordinario per abbattere nel 2022 i costi della Tari. È quello assunto dall'amministrazione comunale che ha comunicato ai contribuenti che viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa TARI per l’anno 2022 pari a 25,48% ai titolari di utenze domestiche e 17,30% ai titolari di utenze non domestiche. Si tratta di un atto conseguente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dello scorso 28 luglio.



I contribuenti che devono versare il saldo TARI che scade il prossimo 3 dicembre dovranno accedere al sito del Comune di Porto Torres e con SPID entrare nella sezione “servizi online - sportello telematico Linkmate” (link https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=G924) e scaricare il modello di pagamento PagoPa ricalcolato.



Sino alla data di scadenza del saldo Tari anno 2022, l’ufficio tributi in via Ettore Sacchi 115 B è a disposizione nelle giornate di mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per la stampa del modello di pagamento PagoPa. Per coloro che hanno provveduto al pagamento integrale della TARI anno 2022 godranno di un credito che verrà applicato in sede di emissione dell’avviso di pagamento TARI anno 2023. I contribuenti che hanno provveduto al pagamento integrale della TARI anno 2022 e non sono più titolari di utenze TARI, dovranno presentare istanza di rimborso.