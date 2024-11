S.A. 12 novembre 2022 Riapre la Mediateca a Lo Quarter La nuova Mediateca sarà uno spazio culturale che, oltre ai servizi base di prestito e consultazione e alle attività culturali e didattiche sul cinema, attiverà anche servizi personalizzati e tarati sui bisogni specifici degli utenti,



ALGHERO - Dopo un lungo periodo di chiusura forzata, riapre al pubblico la Mediateca della Società Umanitaria di Alghero nel nuovo spazio al piano terra dello storico complesso de Lo Quarter, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero.



Durante l’evento di inaugurazione, in cui sarà attivata la nuova campagna di tesseramento, lo staff del CSC presenterà, ai nuovi soci e agli affezionati, le specifiche del nuovo spazio e racconterà come nel tempo il fondo si è ampliato, arricchendosi di nuovi preziosi materiali, fruibili per lo studio, la ricerca e l’intrattenimento.



La nuova Mediateca sarà uno spazio culturale che, oltre ai servizi base di prestito e consultazione e alle attività culturali e didattiche sul cinema, attiverà anche servizi personalizzati e tarati sui bisogni specifici degli utenti, recependo proposte e suggerimenti, in un rapporto orizzontale di interscambio continuo. La serata inaugurale, a cui il Centro è felice di invitare la cittadinanza, si concluderà con un piccolo e leggero omaggio alla settima arte. Dal 16 novembre la Mediateca sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00.