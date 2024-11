Cor 15 novembre 2022 Domenica l´Assemblea diocesana ad Alghero Domenica 20 novembre, a partire dalle 15.30, la parrocchia di San Giovanni Bosco in Alghero ospiterà l’Assemblea pastorale diocesana “In ascolto sinodale degli Operatori pastorali“



ALGHERO - Dopo gli ultimi due anni segnati dalle restrizioni pandemiche la Diocesi propone un momento assembleare inserito nel cammino sinodale della Chiesa universale. Domenica 20 novembre, a partire dalle 15.30, la parrocchia di San Giovanni Bosco in Alghero ospiterà l’Assemblea pastorale diocesana “In ascolto sinodale degli Operatori pastorali“.



Ospite del pomeriggio Mons. Valentino Bulgarelli, Segretario del Gruppo di Coordinamento nazionale del Cammino sinodale della CEI. Al termine dell’incontro – durante il quale non è prevista la Celebrazione Eucaristica – il Vescovo Padre Mauro Maria Morfino conferirà il Mandato a tutti gli Operatori pastorali.



Sono invitati a partecipare: Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Religiose, Ministri Istituiti, Moderatori e Verbalisti parrocchiali per il Cammino Sinodale, Catechisti, Ministri straordinari della Comunione e Lettori, Insegnanti di Religione Cattolica, Volontari Caritas, Educatori e Animatori, Responsabili Aggregazioni e Movimenti laicali, Animatori della Comunicazione, Volontari Unitalsi e Oftal, Delegate e delegati delle Missioni.



