Cor 16 novembre 2022 Simona Bencini chiude JazzAlguer ll concerto è in programma venerdì 25 novembre (ore 20) e per celebrare l´importante ricorrenza, JazzAlguer in collaborazione con la Rete delle donne Alghero aderirà alla campagna nazionale “Posto Occupato”



ALGHERO - Ad Alghero l’ultimo appuntamento della V edizione di JazzAlguer vedrà sul palco del Teatro Civico di Alghero Simona Bencini, accompagnata da Lmg 4tet, il quartetto pugliese col quale aveva registrato il suo primo disco jazz. L’eclettica cantante toscana presenterà “UNFINISHED”, album di jazz songs inedite terminato nel 2020 in veste non solo di interprete e autrice, ma anche di produttrice e discografica con la sua etichetta Sherazade Sound.



Dal soul-funk dei Dirotta su Cuba alla canzone d'autore di Pacifico ed Elisa, dal jazz di Stefano Bollani e Lmg 4tet allo swing della PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra): Simona Bencini ha fatto della contaminazione la sua cifra stilistica e questa volta presenterà al pubblico algherese un nuovo repertorio, svelando un lato inedito, intenso e dolce, della sua straordinaria voce.



La rassegna giunge al termine con un’artista d’eccezione, in una data dal significato particolare: la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle donne. Il concerto è in programma infatti venerdì 25 novembre (ore 20) e per celebrare l'importante ricorrenza, JazzAlguer in collaborazione con la Rete delle donne Alghero aderirà alla campagna di sensibilizzazione sociale nazionale “Posto Occupato”: nella platea del teatro cittadino verrà lasciato un posto vuoto, per riempire le coscienze di consapevolezza. Per info e prenotazioni: 3391161674 - jazzalguer@gmail.com.