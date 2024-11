Cor 16 novembre 2022 Tilloca ci prova: assemblea in presenza Dopo le polemiche che la firma del decreto Covid si era portato dietro, il presidente del Parco Regionale di Porto Conte firma la convocazione dell´assemblea in presenza



nr.10 e nr.12) e le consuete «comunicazioni» dell'organo di vertice oltre all'approvazione del verbale assembleare dello scorso 5 ottobre - quanto basta per tentare la riunione in presenza. Così dopo le polemiche che il Covid, e tenta la convocazione in presenza - seppur in seconda chiamata (quando bastano un terzo dei membri dell'assemblea per la sua validità) per la giornata di mercoledì 30 novembre 2022. ALGHERO - L'odine del giorno è di quelli decisamente "leggeri" e poco coinvolgenti - soltanto due variazioni al bilancio (la.10 e.12) e le consuete «comunicazioni» dell'organo di vertice oltre all'approvazione del verbale assembleare dello scorso 5 ottobre - quanto basta per tentare la riunione in presenza. Così dopo le polemiche che il decreto nr.3 del 2022 aveva generato, il presidente Raimondo Tilloca non segue la linea utilizzata per il Consiglio d'amministrazione, riunitosi nei giorni scorsi in call-conference per rischio Covid, e tenta la convocazione in presenza - seppur in seconda chiamata (quando bastano un terzo dei membri dell'assemblea per la sua validità) per la giornata di mercoledì 30 novembre 2022.