S.A. 23 novembre 2022 Incontri con buyers stranieri per aziende sarde Camera di Commercio di Sassari e Promocamera organizzano mirati incontri digitali con la formula “buyer in Camera” durante i quali le aziende interessate potranno incontrare individualmente in modalità digitale una qualificata selezione di buyers ed importatori dei Paesi target



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari insieme all’Azienda Speciale Promocamera rappresentano un punto di riferimento sostenendo il tessuto socioeconomico locale, puntando su modalità innovative di promozione e commercializzazione con l'obiettivo di rafforzare l'internazionalizzazione. Promocamera organizza mirati incontri digitali con la formula “buyer in Camera” durante i quali le aziende interessate potranno incontrare individualmente in modalità digitale una qualificata selezione di buyers ed importatori dei Paesi target. L’Azienda Speciale dell’Ente camerale si occuperà di raccogliere e inviare a ciascun buyer selezionato una piccola campionatura di prodotti che verrà presentata, ed eventualmente degustata, durante gli incontri che saranno organizzati secondo un’agenda accuratamente prestabilita. In collaborazione con la Rete delle Camere di Commercio estere, sarà assicurato a ciascuna impresa partecipante il pieno supporto tecnico durante tutta l’iniziativa, compresa la delicata ed importantissima fase di verifica dei risultati e conseguente sviluppo delle opportunità di commercializzazione che si verranno a determinare.



Nella fattispecie, a seguito della proficua esperienza maturata negli ultimi anni, questa azione è rivolta alle aziende della filiera agroalimentare (escluso settore vitivinicolo) che intendono avviare e/o consolidare i propri rapporti commerciali e di export nei mercati esteri di Danimarca, Svizzera e Germania. La prima fase dell’azione strategica ha visto svolgersi tra novembre e febbraio i Webinar di approfondimento e preparazione tecnica mentre adesso si sta attivando la seconda fase che prevede l’organizzazione di incontri B2B digitali con buyers e importatori dei tre Paesi target in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’estero.



Gli incontri B2B individuali si svolgeranno in modalità digitale (piattaforma Meet Conference Workspace) tra fine dicembre 2022 e gennaio 2023 e saranno riservati a 15 aziende per ciascun mercato. Promocamera si occuperà di raccogliere e inviare ai buyer una campionatura di prodotti (forniti da ciascuna azienda) che verrà presentata durante gli incontri organizzati secondo un’agenda prestabilita. Durante tutte le attività e nella fase di verifica dei risultati Promocamera assisterà e supporterà ciascuna azienda partecipante. Verrà data priorità alle aziende che hanno aderito ai webinar formativi e all’ordine di arrivo delle domande di adesione previa conferma di interesse da parte dei Buyer esteri. Tutti i dettagli dell’iniziativa e la domanda di partecipazione, da inviare entro il 29 novembre, sono a disposizione sul sito www.promocamera.it oppure contattando gli uffici operativi di Promocamera telefonicamente (079/26.38.818 (825) e via mail (internazionalizzazione@promocamera.it)



«Nella oggettiva difficoltà del momento da parte delle imprese, che con grande difficoltà se non quando impossibilità riescono a partecipare a Fiere e workshop all’estero secondo i tradizionali schemi in presenza, Promocamera vuole comunque continuare a rappresentare un punto di riferimento per il tessuto socioeconomico locale, anche attraverso modalità innovative di promozione e commercializzazione, con lo scopo di non perdere competitività sui mercati nazionali ed esteri oltre a creare nuove ed inesplorate opportunità di business. Per queste ragioni abbiamo adottato con convinzione una nuova modalità di realizzazione progetti di promozione economica - sostiene Francesco Carboni, presidente di Promocamera - programmando una serie di azioni in modalità digitale per aumentare la qualità delle azioni promozionali e l’impatto che potranno avere sulle imprese che vi prenderanno parte». «In collaborazione con la Rete delle Camere di Commercio estere - spiegano il segretario generale, Pietro Esposito, e il direttore tecnico, Luigi Chessa - abbiamo da tempo attivato un nuovo format che potrà consentire alle aziende del nord Sardegna, attraverso nuovi canali e nuove tipologie di relazioni, di rivolgersi a nuovi segmenti di mercato formulando una proposta innovativa, al passo coi tempi, capace di soddisfare il cliente estero nei suoi attuali bisogni».