Cor 24 novembre 2022 Dune, salvaguardia a Maria Pia Al via ad Alghero interventi di riqualificazione degli habitat dunali, l´eliminazione delle cause di degrado, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di accessi attrezzati e l’eliminazione delle specie vegetali invasive



ALGHERO - Su proposta dell'assessore all'Ambiente Andrea Montis, la Giunta comunale algherese ha deliberato l'avvio di un'attività di progettazione di interventi a salvaguarda del sistema dunale di Maria Pia, stanziando 20.000 euro reperiti dall'Assessorato guidato da Giovanna Caria. Si tratta della riqualificazione degli habitat antedunali, dunali e retrodunali, l'eliminazione delle cause di degrado, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di accessi attrezzati e l’eliminazione delle specie vegetali invasive, estranee al territorio mediante interventi di asportazione manuale, razionalizzazione del carico turistico, creazione di accessi strutturati in legno e/o plastica riciclata, posa di staccionate, chiusura di accessi impropri, collocazione di pannelli informativi e di divieto. «Si sta per aprire una fase importantissima del settennato Europeo con cui vengono stanziate risorse apposite per la salvaguardia e la valorizzazione ambientale - ha affermato l'Assessore Andrea Montis. E' necessario, pertanto, avviare la progettazione per la salvaguardia del sistema dunale di Maria Pia. Noi siamo pronti con progetti pronti ad essere candidati. Guardiamo al sistema dunale ma pensiamo anche ad un progetto che possa analizzare le problematiche dei fenomeni erosivi analizzando la situazione dei nostri fondali delle praterie di posidonia presenti e del loro stato di salute» ha concluso il delegato all'Ambiente dell'Amministrazione Conoci.