A Sassari online bando graduatoria alloggi

SASSARI - Come previsto dalla normativa regionale del 1989, il Comune di Sassari ha provveduto, dopo nove anni di attesa, a pubblicare sul sito www.comune.sassari.it il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Chiunque sia interessato, anche chi è presente nella vecchia graduatoria, può presentare la domanda, entro il 24 dicembre, esclusivamente attraverso il portale online.



La nuova graduatoria sostituirà quella precedente e non terrà conto di domande o documentazione inviate con modalità diverse da quelle stabilite nel bando, dove sono indicati i criteri di assegnazione del punteggio. Nella domanda il dichiarante deve indicare la composizione del nucleo familiare, i dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente. Dovrà essere specificato per ciascun componente il reddito imponibile relativo all'anno 2021 e la tipologia (da lavoro dipendente o autonomo), nonché l'eventuale presenza di figli a carico.



Per l'attribuzione del punteggio è indispensabile che sia allegata alla domanda la documentazione che attesti quanto dichiarato. Per poter presentare istanza è necessario avere lo spid, così come previsto dalla normativa nazionale. Le eventuali comunicazioni del Comune saranno inviate esclusivamente all'indirizzo e-mail che deve essere obbligatoriamente indicato nel modulo di domanda. Per ogni informazione, oltre a quelle presenti nel bando, è possibile scrivere a paola.carta@comune.sassari.it o chiamare lo 079279571, dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, dalle 10 alle 12.