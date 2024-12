S.A. 25 novembre 2022 Wrc in Sardegna fino al 2025, a giugno ad Olbia Accordo raggiunto tra l´Automobile Club d´Italia e il promoter WRC. In programma dal 1 al 4 giugno 2023, farà base ad Olbia, dopo il protagonismo di Alghero delle ultime edizioni



CAGLIARI - Il Rally Italia Sardegna, in programma dal 1 al 4 giugno 2023, resta in calendario fino al 2025 dopo l'accordo raggiunto tra l'Automobile Club d'Italia e il promoter WRC. La tappa italiana del mondiale farà base ad Olbia, dopo il protagonismo di Alghero delle ultime edizioni. L'edizione 2023 rispetterà la tradizione di sempre e presenterà un percorso ancora una volta a firma di Tiziano Siviero, che ruoterà intorno al quartier generale del capoluogo gallurese.