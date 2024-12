S.A. 25 novembre 2022 Al Verdi ritornano i Concerti Aperitivo Tre appuntamenti domenicali e due concerti natalizi che si terranno venerdì 23 dicembre alle 20.30 e sabato 24 alle 11. Il programma



SASSARI - Ritorna al teatro Verdi di Sassari uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio il festival "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo", organizzato dall'Associazione Blue Note Orchestra (ABNO) in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. L’evento è realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna con il patrocinio del Comune di Sassari. Il cartellone comprende quest’anno tre appuntamenti domenicali il 4, 11 e 18 dicembre (con doppio concerto alle 11 ed alle 18) e due concerti natalizi, che si terranno venerdì 23 dicembre alle 20.30 e sabato 24 alle 11.



Questa edizione vedrà sul palco, insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna (OJS) , musicisti del calibro di Gabriele Comeglio, Susana Sheiman e Duccio Bertini, Erica Mou e Michele Corcella impegnati in tre nuove produzioni scritte ed arrangiate appositamente per l’OJS, mentre l’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory, sotto la direzione di Gavino Mele, sarà affiancata peri concerti natalizi dal Coro della Polifonica Santa Cecilia, diretto da Matteo Taras e con la voce solista di Denise Gueye. Dopo due anni di pausa forzata il festival ritrova il gusto della convivialità grazie alla collaborazione storica con il Museo del Vino-Enoteca Regionale della Sardegna di Berchidda, che quest’anno presenterà come di consueto le eccellenze di selezionati produttori ed imprenditori locali.



Si parte il 4 dicembre con “OJS Plays Art Pepper+Eleven”, omaggio ad Art Pepper+Eleven, straordinario album del sassofonista americano Art Pepper, un autentico classico entrato nella storia del jazz. L’Orchestra Jazz della Sardegna fornirà lo swing e l’energia, e Gabriele Comeglio soffierà nei suoi sax per far rivivere il lirismo di Pepper in questo omaggio ad uno dei suoi massimi capolavori. Dopo il concerto delle ore 11.00, a cura del Museo del Vino, la degustazione e la presentazione dei vini della Cantina Giogantinu e delle prelibatezze del ristorante Il Covo del Conte.

Sempre con doppio appuntamento alle 11.00 ed alle 18.00, domenica 11 dicembre l’Orchestra Jazz della Sardegna presenterà “A Day in Barcelona”, progetto musicale ideato dall'arrangiatore e direttore d’orchestra Duccio Bertini in collaborazione con la cantante Susana Sheiman apprezzata dalla critica come una delle più importanti cantanti jazz spagnole. Al termine del concerto mattutino il pubblico potrà apprezzare la degustazione dei vini della Cantina di Quartu Sant’Elena, accompagnati dagli assaggi di miele bio prodotto da Be Bees, in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica ed Ue.Coop



Terzo doppio appuntamento domenica 18 dicembre con la presentazione di “A Case of You”, un omaggio alla musica di Joni Mitchell da parte dell’arrangiatore e direttore d’orchestra Michele Corcella, che ha arrangiato brani della musicista canadese per l’Orchestra Jazz della Sardegna. Le meravigliose sfumature della voce di Joni saranno rese dalla compositrice e cantante Erica Mou. Autrice di musica per pièce teatrali, vincitrice del Premio Mia Martini al Festival di Sanremo del 2012 e titolare di una discografia consistente, Erica Mou è voce limpida ed espressiva, pronta a cercare orizzonti nuovi, ideale per rendere omaggio ad un’artista straordinaria. Dopo il concerto delle ore 11.00 il pubblico potrà apprezzare i vini della Cantina di Dolianova, ed assaggi di prodotti gastronomici in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica ed Ue.Coop.



Il cartellone si concluderà con due attesi concerti natalizi, il 23 dicembre alle ore 20.30 e il 24 dicembre alle ore 11.00, dedicati a “Natale in Swing”. Il programma ormai rodato dei concerti propone arrangiamenti del repertorio delle grandi orchestre di Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, e riservando al pubblico alcune sorprese in tema con le festività di Natale. Sul palco l’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory, sotto la direzione di Gavino Mele, insieme al Coro della Polifonica Santa Cecilia diretto da Matteo Taras e la voce solista di Denise Gueye. In coda al concerto del 24 dicembre, come di consueto a cura del Museo del Vino di Berchidda, in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica, Ue.Coop e Strada del Vermentino di Gallura, saranno presentati i vini della Cantina del Vermentino di Monti ed assaggi della cucina della Tenuta Li Lioni.