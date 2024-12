Cor 26 novembre 2022 Calcio: Alghero a Maria Pia contro Ploaghe La squadra di mister Piras cerca il terzo successo consecutivo. Out lo squalificato Mula. Appuntamento alle ore 15 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia



ALGHERO - L’Alghero scende in campo ancora di sabato per la nona giornata del girone E di Prima Categoria. Domani, sabato 26 novembre, alle ore 15 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia la squadra di mister Gianni Piras affronterà il Ploaghe 1994. L’obiettivo è conquistare il terzo successo consecutivo dopo quello di misura contro la capolista Campanedda e quello più largo ottenuto in trasferta sul campo del Trinità. Anche perché la lotta per le prime posizioni si fa sempre più serrata, con quattro squadre - tra cui l’Alghero - racchiuse in due punti. Subito dietro il quartetto di testa c’è il Ploaghe 1994, che ha dato filo da torcere proprio alle attuali prime della classe, perdendo solo di misura. Per il match di domani l’allenatore giallorosso dovrà fare sicuramente a meno di Giuseppe Mula, espulso domenica e squalificato per una giornata. «Ai miei ragazzi chiedo continuità. Sentiamo spesso il peso di giocare davanti al nostro pubblico, questa volta dobbiamo riuscire ad essere concertati ma non tesi - afferma il mister Gianni Piras - Sappiamo quali sono le nostre qualità e conosciamo i pregi degli avversari, squadra che sta facendo un ottimo campionato. Dobbiamo essere capaci di sfruttare tutte le occasioni e di farlo da subito».