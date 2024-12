S.A. 9 dicembre 2022 Screening per donatori e non: nuove date Sono quattro le giornate di screening in programma a dicembre, rivolte ai donatori di sangue, per loro i test sono sempre gratuiti, e ai “non donatori” a fronte di un contributo spese pari a 20 euro



SASSARI - Centonovanta esami ecografici della tiroide, quaranta le ecografie reno-vescicali, trentuno alla prostata, duecentosessantadue alle carotidi e dell'aorta addominale e diciannove controlli cardiologici con elettrocardiogramma, per un totale di cinquecentoquarantadue visite. Sono i numeri degli screening effettuati nel mese di novembre nell’ambito del progetto “Un Dono a chi Dona”, avviato dall’Avis Provinciale di Sassari in collaborazione con Romina Carta e Andrea Tavernise, fondatori di Sardegna For You, e grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.



Sono quattro le giornate di screening in programma a dicembre, rivolte ai donatori di sangue, per loro i test sono sempre gratuiti, e ai “non donatori” a fronte di un contributo spese pari a 20 euro. Sabato 10, presso la sede provinciale dell’Avis, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, solo per i donatori, saranno effettuate le ecografie alle carotidi e dell'aorta addominale. Nello stesso pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 18:30, esclusivamente per donatori over 65, si terrà lo screening cardiologico con Elettrocardiogramma (ECG).



Domenica 11 l’appuntamento è a Sennori, presso la sede Comunale, dove saranno eseguite le ecografie alle carotidi e dell'aorta addominale. Per donatori e non. Infine, sabato 17 e domenica 18, è in programma a Sassari e a Bono, presso le sedi Comunali dell’Avis, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, lo screening ecografico tiroideo rivolto a tutti. È possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis o sul sito https://www.sardegnaforyou.com