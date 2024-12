S.A. 4 dicembre 2022 Jimmy Sax al Capodanno di Castelsardo La città dei Doria ripropone una "due giorni" per allungare il divertimento e il weekend di Capodanno. Tra gli ospiti Jimmy Sax e Andrea Zelletta. Un fenomeno nato sul web ma che si è imposto, in breve tempo, sulla scena internazionale



CASTELSARDO – Dopo l'esperimento vincente di questi ultimi anni, la città dei Doria ripropone una "due giorni" per allungare il divertimento e il weekend di Capodanno. La festa parte già da venerdì 30 quando, i Dj Andrea Satta, Mirko Serra, Federico Sechi Dj e Federico Bonetti apriranno la serata per scaldare il pubblico alla guest star della serata: Jimmy Sax, sassofonista di fama mondiale. Un fenomeno nato sul web ma che si è imposto, in breve tempo, sulla scena internazionale. Dai primi minuti del nuovo anno il palco sarà tutto per l’affermato Dj nazionale Andrea Zelletta che ha iniziato farsi conoscere nel mondo della moda calcando passerelle più prestigiose, da Dolce & Gabbana, ad Armani, a Richmond, a Bikkembergs, a Guess. Conquista il grande pubblico come tronista di Uomini e donne, per approdare poi al Grande Fratello VIP.



A ridosso dell’estate 2019 decide di accantonare la ribalta televisivo per concentrarsi sulla passione di una vita: la musica elettronica. Così inizia il Dj tour e porta a termine le prime produzioni, per consolidarsi e affermarsi come Disk Jockey. «La formula di proporre più serate si è già rivelata vincente e la riproponiamo anche quest'anno - sottolinea l'assessore al turismo Valeria Sini - siamo certi che gli artisti che abbiamo scelto offriranno uno spettacolo divertente e di qualità».



«Gli eventi per le feste natalizie dureranno tutto il mese sino a Gennaio inoltrato - ricorda il sindaco Antonio Capula - e ce ne sono per tutti i gusti, da quelli per i più piccoli, sia nelle piazze che nella ludoteca, che le serate dedicate agli appassionati come il festival di canto sardo e la serata Gospel». Tutti i sabati e le domeniche del mese di dicembre e gennaio, dalle ore 10 in Piazza Nuova, si svolgeranno i mercatini di Natale, a cura dell’Associazione “Impronte Creative”. Tra le vie della Città vestita a festa, ed il classico skyline che illuminerà il contorno del Castello, si potranno ammirare le vetrine addobbate a tema natalizio dalla attività commerciali, che partecipano al concorso a premi “La vetrina più bella”.