Cor 4 dicembre 2022 Ecm Medici: farmacologia, donna invisibile Il corso svoltosi ad Alghero, coordinato da Francesco Tolu e Ivana Maida, è iniziato con la lettura magistrale di Flavia Franconi che ha ricordato che gli studi sulla medicina di genere sono iniziati all´università di Sassari nel 2009



ALGHERO - Si è svolto ad Alghero, presso il Quartè Sayal, il corso di aggiornamento dal titolo “1° giornata con la medicina di genere: salute della donna e sua prevenzione" , organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari. L'ECM si è aperto con i saluti del presidente Nicola Addis che ha ricordato la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato "Inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali per il professionista sanitario che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale".



Il corso, coordinato da Francesco Tolu e Ivana Maida, è iniziato con la lettura magistrale di Flavia Franconi che ha ricordato che gli studi sulla medicina di genere sono iniziati all'università di Sassari nel 2009. L'ordinario di farmacologia ha dichiarato che "nella medicina la donna è invisibile". Gli studi sui farmaci sono androcentrici e basati su giovani uomini caucasici del peso medio di 70 Kg. Su questi parametri sono calcolate le dosi dei farmaci. Perfino le mascherine FFP2, sono state ideate su un viso maschile. Della riorganizzazione aziendale ALL'ASL, tenendo conto delle pari opportunità , ha parlato la dirigente dell'azienda ospedaliera, Gabriella Tucconi che ha annunciato l'introduzione di asili e l'inserimento delle donne in ruoli in cui sono sottorappresentate.



Sulla "dispercezione" corporea della donna ha elaborato la sua relazione Antonella Amadori riferendo che si è passati dal culto dell'opulenza a quello della magrezza, nonostante gli aumenti dei casi di obesità. Nel dibattito l'Amadori ha anche riferito di un aumento del 100 per cento di assistenza psicologica nel post pandemia. La giornata di studio è proseguita nella seconda parte con la moderazione di Alessandro Delitala che ha introdotto gli interventi di Francesco Bussu sulle patologie oncologiche riferite alla medicina di genere. Le riflessioni in psichiatria sulla vittimologia delle donne di Cristiano De Palmas. In conclusione del corso di aggiornamento Loredana Taras ha parlato di Reumatologia L'ECM riservato a 60 partecipanti valeva 5.2 crediti formativi.