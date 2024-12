S.A. 7 dicembre 2022 L´ultimo libro di Mannoni a Su Palatu L´autore si è cimentato in un romanzo che ci riporta al clima degli anni che videro la caduta della prima Repubblica e l’avvento della seconda. Appuntamento il 9 dicembre della rassegna letteraria ´Fogli d´Autunno´



VILLANOVA MONTELEONE - Venerdì 9 dicembre alle ore 18,30 a Su Palatu sarà presentato il libro di Carlo Mannoni "Il verso del gabbiano - L'ultima giornata del sindaco", ultimo appuntamento con la rassegna letteraria "Fogli d'Autunno". Si chiude Venerdì 9 dicembre a Su Palatu 'e sas Iscolas con il bel libro di Carlo Mannoni "Il verso del gabbiano - L'ultima giornata del sindaco", la seconda rassegna letteraria villanovese "Fogli d'Autunno" organizzata dalla Pro Loco. L'autore si è cimentato in un romanzo che ci riporta al clima degli anni che videro la caduta della prima Repubblica e l’avvento della seconda.



Protagonisti sono un sindaco, un tecnico comunale, alcuni assessori regionali e una ricca famiglia di imprenditori. Sullo sfondo, in una regione facilmente individuabile nella Sardegna, appalti facili, permissivismo, voglia di stravolgere luoghi bellissimi sulla costa dimora di una colonia di gabbiani, il contrasto deciso di un procuratore e di un capitano della Finanza, l'ombra di un inevitabile omicidio.



Il tutto raccontato da un autore che ha vissuto in prima persona le battaglie per la tutela dell'ambiente in ragione dei suoi trascorsi da dirigente e da assessore regionale, vicepresidente e presidente pro tempore ai tempi dell'amministrazione guidata da Renato Soru. Dopo l'introduzione del presidente della pro loco Pietro Fois e i saluti dell'amministrazione comunale l'autore presenterà il suo lavoro dialogando con lo scrittore Vindice Lecis.