A San Nicola il Gran Concerto di Natale

SASSARI - Il Gran Concerto di Natale è pronto anche quest'anno ad allietare le festività natalizie sassaresi. Sabato 10 dicembre alle 20.30, la quinta edizione dell'evento, organizzato dall’associazione Insieme Vocale Nova Euphonia in collaborazione con la Fondazione Maria Carta, sarà ospitata nel cuore del centro storico della città. Il teatro dell’evento, per la prima volta, sarà la splendida Cattedrale di San Nicola. Luogo ideale dato che la leggenda del Vescovo San Nicola (Sinter Claes) ha dato vita al mito di Babbo Natale e all’usanza di scambiarsi doni il 25 dicembre.



Come da consuetudine il Gran Concerto sarà dedicato a Emergency e per l'edizione 2022 ha scelto come temi fondamentali la pace e l'accoglienza. A rappresentarli in musica saranno le corali dirette dal M° Vincenzo Cossu, direttore artistico dell’evento. L'Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari si uniranno in un super gruppo formato da circa 70 elementi per proporre brani della tradizione natalizia e ispirati alle tematiche della pace e della solidarietà. Ad accompagnarli saranno i musicisti Andrea Budroni e Valentino Cubeddu al Pianoforte, Gabriele Griva alla chitarra, Gabriele Serra alle Percussioni, Viola Tanca e Alessandra Daidone al basso elettrico.

Special guest sarà il Coro Femminile Eufonia di Gavoi, diretto dal M° Mauro Lisei.



Parteciperanno alla serata i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose della città, il parroco della Cattedrale Don Marco Carta, la referente della Fondazione Maria Carta Manuela Palitta e la responsabile del gruppo Emergency Sassari Rita Diez. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Sassari e dalla Regione Autonoma della Sardegna, è inserito nel cartellone degli eventi del Natale Sassarese e della rassegna nazionale "Nativitas" della Fersaco/Feniarco. Il concerto è aperto a tutti nella speranza che sentirsi uniti possa contribuire a sprigionare e a diffondere uno spirito di pace, in un momento storico tanto difficile. La serata sarà condotta dalla giornalista Manuela Muzzu.