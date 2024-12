Cor 8 dicembre 2022 Prima Categoria: il derby è giallorosso L´Alghero batte con un secco 3 a 0 il Treselighes e vola al secondo posto in classifica. In rete Nino Pinna, Antonio Masala e Stefano Mereu. La partita è stata l´occasione per compiere un bel gesto di solidarietà con una raccolta fondi



ALGHERO - I giallorossi fanno proprio il derby con un secco 3 a 0 e - complici le sconfitte della capolista Valledoria e dell'Ittiri Sprint - si involano al secondo posto in solitaria ad un solo punto di distanza dal vertice. Dopo un primo tempo molto equilibrato l'Alghero trova affondo e vittoria nella ripresa. È il capocannoniere Nino Pinna a sbloccare il risultato al 16'. Claudio Livesi è bravo a mettere al centro e l'attaccante giallorosso buca di mancino il portiere ospite. Passano 15 minuti e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Antonio Masala gonfia la rete con un perentorio stacco di testa. Infine, è capitan Stefano Mereu a chiudere definitivamente il match nei minuti di recupero con un potente destro dal limite. La partita è stata l'occasione per compiere un bel gesto di solidarietà con una raccolta fondi per comprare regali ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Civile.



[Foto Alghero Calcio]