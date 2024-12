Cor 9 dicembre 2022 In arrivo temporali e acquazzoni: allerta La Sardegna si colora di giallo e arancione per rischio meteo moderato fino alle 23.59 di sabato. Fenomeni più intensi sull´intero Logudoro: Forti temporali in arrivo



ALGHERO - Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso sino alle 23.59 dI sabato un avviso di allerta per rischio idrogeologico - Criticità Moderata (Codice Arancione) e rischio idraulico - Criticità Ordinaria (Codice Giallo) sull'area Logudoro. Previsti temporali anche di forte intensità sui territori interessati.