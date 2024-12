Cor 10 dicembre 2022 Autori in biblioteca a Natale Incontri con l´autore dal 12 al 21 dicembre nelle biblioteche comunali di numerosi centri del territorio nell´ambito dell´edizione autunnale del Festival letterario Fino a leggermi matto-Musica tra le pagine



PORTO TORRES - Continuano gli appuntamenti del Festival letterario Fino a leggermi matto - Musica tra le pagine 2022, nelle Biblioteche del territorio. Dopo gli incontri di fine novembre, il calendario della musica tra le pagine riprende lunedì 12 dicembre per accompagnarci fino a mercoledì 21 con tre autori che presenteranno i loro lavori. A riaprire questo ciclo autunnale della terza edizione del festival sarà lunedì (12 dicembre), Chiara Murru-Spazio T, nella Biblioteca comunale di Benetutti, alle 10.00, con lo spettacolo-laboratorio ispirato a “Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupery. Si replica il 15 dicembre alla Biblioteca comunale di Irgoli (ore 10:30), il 16 dicembre nella sala della Scuola primaria di Oschiri (ore 14:00), il 17 dicembre alla Biblioteca comunale di Porto Torres (ore 10:00), il 19 dicembre alla Biblioteca comunale di Buddusò (ore 10:30) e sempre il 19 dicembre alla Biblioteca comunale di Pattada (ore 17:00).



Il 14 dicembre, alla Biblioteca comunale di Porto Torres, alle 19:00, si aprirà “A night at the teathre - I Queen alla corte di sua Maestà il cinema”, con l’autore Vincenzo Cossu in dialogo con Manuela Muzzu e gli interventi musicali del Trio Reinas. Alla Biblioteca comunale di Sorso, il 16 dicembre (ore 19:00), Silvia Sanna presenterà “Fabrizio De Andrè - vecchi, ladri, avvinazzati, assassini e ovviamente anarchici”, con l’accompagnamento musicale dal vivo del musicista Mauro Manca, presentazione che il 19 dicembre (ore 18:30) sarà alla Biblioteca comunale di Tissi.



Si chiude il 21 dicembre, a Cargeghe, con “La Favolosa fata Fantasia”, con Chiara Murru e Spazio-T per il gioco teatrale condotto da una esuberante e smemorata fata con la passione per l’opera lirica. Appuntamento alle 10:00 nella sala della Scuola dell’Infanzia. Il Festival Fino a leggermi matto, organizzato dall’Associazione culturale Carta da Musica in collaborazione con la società cooperativa Le Ragazze Terribili e con il sostegno dell’ Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, Servizio Beni Librari, della Presidenza del Consiglio Regionale e della Fondazione di Sardegna dà quindi appuntamento al prossimo anno, come sempre con tante proposte in parole e musica tra l’estate e l’autunno.