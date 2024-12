Cor 15 dicembre 2022 Torna a Cagliari il Natale Acido Quest’anno in collaborazione con Punto Ristoro & Bar | Sa Manifattura va in scena una serata di racconti e musica travolgente, sconvolgente, coinvolgente, avvolgente, salvagente. Appuntamento il 20 dicembre alle ore 20 a Cagliari



CAGLIARI - Torna a Cagliari “Natale Acido - racconti e canzoni velenose come antidoto alle solite feste", il reading natalizio del collettivo Scrittori da palco, a cura di Flavio Soriga e Nicola Muscas, con musiche di Renzo Cugis, Samuele Dessì, Enrico Marongiu e Andrea Lai, e disegnini live di Riccardo Atzeni. Appuntamento il 20 dicembre alle ore 20.



Quest’anno in collaborazione con Punto Ristoro & Bar | Sa Manifattura va in scena una serata di racconti e musica travolgente, sconvolgente, coinvolgente, avvolgente, salvagente, per chi del Natale non sopporta le luminarie esagerate, le bontà esibite, le parabole mielate, le pubblicità martellanti, il traffico impazzito, l’albero accessoriato, non dovevi disturbarti e i vieni pure a mani vuote; ma soprattutto per chi su questi nostri natali urbani, commerciali e casalinghi e familiari e nevrotici sa anche scherzare senza mai prendersi troppo sul serio.



Musicisti, scrittori professionisti e scriventi occasionali, professionisti di vario genere dai talenti ad ampio raggio si daranno il cambio al microfono con esperimenti di letteratura da palcoscenico in chiave semi-seria, ironica, irriverente, romantica, comica, nostalgica, a pochi giorni dal Natale. Ospiti di questa edizione: Paola Pilia, Paola Soriga, Dario Dessì, Nicola Muscas, Renzo Cugis, Veronica Secci, Lele Pittoni, Giulia Corona e Giovanni Dessole.



Dalla sua prima edizione all’Ampurias, storico locale cagliaritano, Natale Acido ha viaggiato a Sassari, Roma e ancora Cagliari in compagnia di autrici e autori fra cui Christian Raimo, Errico Buonanno, Claudio Morici, Antonio Pascale, Teresa De Sio e tanti ancora. A volte ritornano: acidi, sfrontati, carichi, natalizi eccetera. Eccetera.