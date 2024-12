S.A. 17 dicembre 2022 Sennori premia il campione Cabras Il Comune premia Vittorio Cabras, secondo ai Campionati italiani assoluti di pesistica olimpica. Il 22enne in forza alla Pesistica Olimpica Sennorese ha gareggiato nella categoria 109 kg



SENNORI - L’amministrazione comunale di Sennori ha premiato con una targa il pesista sennorese Vittorio Cabras, che ai Campionati italiani assoluti di specialità, che si sono disputati a Milano, si è classificato al secondo posto. Il 22enne in forza alla Pesistica Olimpica Sennorese ha gareggiato nella categoria 109 kg, conquistando il secondo posto, sollevando complessivamente 290 kg (130 kg di strappo e 160kg di slancio). Vittorio Cabras è stato ricevuto in Comune dal sindaco, Nicola Sassu, e dall’assessore allo Sport, Roberto Desini, che gli hanno consegnato una targa con cui l’Amministrazione comunale riconosce l’alto valore della doppia impresa sportiva compiuta, portando sul podio nazionale i colori di Sennori. Cabras era accompagnato dal suo maestro, Peppino Tanti, il sollevatore sennorese, oggi 81enne che partecipò alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972 e di Montreal nel 1976.



Nella foto: Desini, Cabras, Sassu, Tanti