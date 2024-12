S.A. 18 dicembre 2022 Futsal chiude 2022 da vicecapolista L´Alghero ha battuto 8-3 il Mogoro nello scontro diretto per il secondo posto. Questo mercoledì i giallorossi di mister Monti in campo ad Arborea per la semifinale di Coppa Italia



ALGHERO - La Futsal Alghero vince con pieno merito lo scontro diretto per il secondo posto di serie C1 e chiude il 2022 da vicecapolista. 8-3 sul Mogoro: si tratta della decima vittoria in campionato, la settima consecutiva. Idili e compagni chiudono di fatto la pratica già nel primo tempo, con un 6-1 che lascia poco spazio a interpretazioni. Vanno a segno Fabio Jorge (4 gol), Molina e Idili. Nella ripresa gli ospiti provano a impensierire la Futsal Alghero, avvicinandosi sul 6-3 ma Fiori e ancora Fabio Jorge spengono le speranze del Mogoro. Tre punti importanti per i giallorossi, che ora sono al secondo posto solitario in classifica, a -1 dalla capolista Domus Chia.



Il campionato riprenderà il prossimo 14 gennaio con la trasferta sul campo della Villacidrese. Proprio quest’ultima sarà l’avversaria della semifinale di Coppa Italia, in programma questo mercoledì, 21 dicembre, ad Arborea. Un altro obiettivo fondamentale per la Futsal Alghero che è detentrice del trofeo. Il positivo weekend giallorosso si è chiuso domenica con la prima “storica” vittoria dell’Under 19 in campionato. I ragazzi guidati da Gianluca Idili hanno battuto 7-5 il Parco Cross Città di Serrenti, segno che il lavoro con i giovani iniziato qualche mese fa sta portando i primi frutti.