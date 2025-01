G.P. 23 dicembre 2022 Tharros, protagonista de la fi de l’any



Dos milions i mig a la "Fondazione Mont 'e Prama" arriben de un bando del PNRR per revolucionar l'accessibilitat a l'àrea: aqueixa notícia arriba després de la comunicació de la exposició al "Metropolitan Museum of Art" de New York