Ryanair apre i collegamenti su Billund e Venezia da Alghero

ALGHERO - Al Riviera del Corallo sarà sempre Ryanair a farla da padrone tanto sui collegamenti interni, quanto sugli internazionali. Gli irlandesi si confermano infatti compagnia leader nello scalo del nord-ovest Sardegna anche per la prossima summer 2023. Va così a delinearsi il network, con una sostanziale conferma dei vecchi collegamenti stagionali. Due le novità presentate dalla low cost e già in vendita: Billund (dal 27 marzo, bisettimanale il lunedì e venerdì) e Venezia (lunedì, venerdì e domenica), che sostanzialmente rimpiazza il volo operativo fino al 25 marzo 2023 su Treviso.