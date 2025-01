Cor 23 dicembre 2022 Natale: 90mila passeggeri tra Alghero e Olbia Sullo scalo di Alghero sono previsti circa 50.000 passeggeri, per un totale di 332 movimenti a Olbia si stima un traffico di circa 41.000 passeggeri, per un totale di 300 movimenti. Confortanti anche i dati del mese di novembre



ALGHERO - Durante le festività natalizie (dal 23 dicembre all’8 gennaio 2023) gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un flusso di circa 90.000 passeggeri, per un totale di 632 voli ed un’offerta di oltre 110.000 posti. Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 50.000 passeggeri, per un totale di 332 movimenti ed un’offerta di oltre 59.000 posti. Il Riviera del Corallo sarà collegato con Roma FCO e Milano LIN operati da ITA, Milano Malpensa offerti da Ryanair ed easyJet, Bergamo, Bologna, Bari, Napoli, Pisa, Venezia e Vienna operati da Ryanair e Bucarest con Wizz Air.



Nello scalo di Olbia si stima un traffico di circa 41.000 passeggeri, per un totale di 300 movimenti ed un’offerta di 51.000 posti. Il Costa Smeralda sarà collegato con Roma FCO e Milano LIN operati da ITA e Volotea, Milano Malpensa di easyJet, Bologna, Torino, Verona e Venezia operati da Volotea.

Confortanti i dati del mese di novembre dove, nei due scali, sono transitati circa 132.000 passeggeri in crescita del +4% rispetto allo stesso periodo 2019. Nel dettaglio, ad Alghero sono transitati 73.307 passeggeri con un + 5% rispetto al 2019, i passeggeri dello scalo di Olbia sono stati 58.077, il + 4% rispetto al novembre 2019.