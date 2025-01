Cor 24 dicembre 2022 Cap d´Any: 27 e 28 doppio show a teatro Il cartellone di eventi del Cap d´Any di Alghero presenta due imperdibili appuntamenti al Teatro Civico Gavì Ballero per le giornate del 27 e 28 dicembre, con ingresso gratuito. Ecco i dettagli



ALGHERO - Il cartellone di eventi del Cap d'Any di Alghero presenta due imperdibili appuntamenti al Teatro Civico Gavì Ballero per le giornate del 27 e 28 dicembre, con ingresso gratuito. Il 27 dicembre (ore 20.30) Federico Perrotta e Valentina Olla si esibiscono in “Ti lascio tra un post – varietà d’amore di ieri, oggi e domani”, con Massimiliano Elia, per la regia di Piero Di Blasio: Uno spettacolo esilarante che va dallo stornello al rap, al cabaret, il tutto nel nome dell’amore e della passione.



Il 28 dicembre, sempre alle ore 20.30, si terrà lo spettacolo “La Banda” di Pierpaolo Palladino, con Federico Perrotta e la partecipazione del Maestro Vincenzo Meloccaro e la Banda musicale A.Dalerci Alghero per la regia di Manfredi Rutelli. Da un testo di Pierpaolo Palladino, lo spettacolo racconta l’incontro inaspettato e folgorante di un militare di leva con la musica e l’arte, grazie ad una banda militare diretta da un semplice maresciallo.



Entrambi gli appuntamenti sono prodotti dalla Uao Spettacoli. L'ingresso ai due spettacoli è gratuito su prenotazione, presso Ufficio di Informazioni Turistiche via Cagliari 2 – orari di apertura 9 -13 / 15 – 18 ( dall’8 dicembre all’8 gennaio fino alle 19). Chiuso Domenica e giorni festivi. Via email: infotourist@alghero-turismo.it.