Cor 26 dicembre 2022 Morte Frattini, il cordoglio di Tedde Il ricordo commosso di Marco Tedde: L’Italia perde un grande servitore delle Istituzioni, un magistrato e un politico di straordinaria intelligenza e lungimiranza. Da oggi la Camera ardente a Roma, domani i funerali di Stato



ALGHERO - «Ciao Franco. Ci hai lasciati in punta di piedi. Come è nel tuo stile. Da oggi non sei più con noi. La notizia ci giunge del tutto inaspettata e profondamente dolorosa. L’Italia perde un grande servitore delle Istituzioni, un magistrato e un politico di straordinaria intelligenza e lungimiranza. In tanti speravamo che dopo il prossimo pensionamento dalla carica di primo Presidente del Consiglio di Stato avresti potuto nuovamente essere la nostra guida politica. Io perdo un amico. Ho condiviso con Franco, dentro a Forza Italia, alcuni momenti importanti della mia vita politica. In questo caso è proprio vero: se ne vanno sempre i migliori. Dio nel giorno di Natale lo accolga con tutti gli onori che merita. Alla moglie Stella le nostre affettuose e sentite condoglianze».



Nella foto d'archivio: Marco Tedde con Franco Frattini