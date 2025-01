Cor 27 dicembre 2022 Muore Ernesto Madau, biografo della beata Edvige Carboni Per lungo tempo ha insegnato Lettere al Liceo Classico Giuseppe Manno di Alghero, per poi dedicarsi allo studio della figura della Edvige Carboni, recentemente beatificata



ALGHERO - Addio al professor Ernesto Madau (nella foto). Per lungo tempo insegnante di Lettere nel Liceo classico Giuseppe Manno di Alghero, una volta in pensione rientrò nel suo paese natale, Pozzomaggiore, per dedicare il suo tempo allo studio della figura della beata Edvige Carboni. «Un lavoro meticoloso condensato da una serie di pubblicazioni, ricche di testimonianze e ricerche, che hanno offerto un prezioso contributo per la felice conclusione del processo di beatificazione e che si sono rivelate fondamentali per far conoscere ovunque la vita e le virtù della mistica di Pozzomaggiore», così lo ricorda con affetto il consigliere comunale, Marco Oppes.