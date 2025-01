S.A. 28 dicembre 2022 33 botti letali, fermati in auto a Tortolì Quattro giovani ogliastrini sono stati denunciati dai Carabinieri a Tortolì la notte di Natale, per il possesso di ordigni artigianali



TORTOLI' - Avevano realizzato dei "botti" artigianali usando tubi di Pvc con all'interno polvere pirica, del legno morbido utilizzato come tappo e del filo di ferro modellabile per pressare il tutto. Oltre al grosso rumore per lo scoppio però i candelotti potevano rivelarsi letali per il propagarsi di schegge di plastica, ferro e legno.



Quattro giovani ogliastrini sono stati denunciati dai Carabinieri a Tortolì la notte di Natale, per il possesso di ordigni artigianali. I ragazzi sono stati fermati all'alba dai militari mentre erano a bordo di due diverse auto. All'interno di una macchina sono stati rinvenuti 33 ordigni artigianali che sottoposti agli accertamenti degli artificieri sono risultati di "fattura non professionale".



Si è scongiurato il peggio ed il materiale verrà analizzato per essere classificato nella scala degli ordigni, saranno poi effettuati successivi accertamenti sulla sostanza e sulla presenza di eventuali impronte e DNA sul materiale. I 4 giovani sono stati tutti deferiti, sequestrate anche gli apparati telefonici allo scopo di addivenire all’apice della piramide di produzione di tali manufatti. Continueranno in maniera attiva i controlli al fine di prevenire i reati in genere ed in particolare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’utilizzo e detenzione di materiale esplodente.