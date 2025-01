Cor 1 gennaio 2023 E´ Riccardo il primo nato al Civile

ALGHERO - Si chiama Riccardo il primo bambino nato nel 2023 all'ospedale Civile di Alghero. E' venuto alla luce con un taglio cesareo alle ore 02.57. Riccardo, che ha pesato 3,56 chilogrammi, e' il primo figlio di Laura Tidore e di papa' Marcello Pozzati, entrambi 36enni, di origini algheresi, ma residenti ad Olmedo. Sia la madre che il piccolo Riccardo sono in buone condizioni di salute e vengono coccolati dallo staff dell'unita' operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Civile di Alghero, guidata dal dottor Franco Careddu. Il 2022 si chiude per il "Civile" con 324 nati, di cui 167 bambine e 156 maschietti, e un parto gemellare.