S.A. 21 gennaio 2023 Corsi Ifts: domande fino a marzo I percorsi di IFTS consentono a giovani fino ai 35 anni di età, occupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Sardegna, di ottenere una certificazione di specializzazione tecnica superiore di livello 4EQF



CAGLIARI - Al via l’Avviso per la presentazione e la realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore di quinto anno (2023-2024) per il conseguimento della certificazione IFTS, extra diritto-dovere facenti parte del secondo ciclo di istruzione. L’avvio dei percorsi di IFTS completa la filiera degli IeFP in raccordo con il sistema di Istruzione Tecnica Superiore (ITS). Nello specifico, i percorsi di IFTS consentono a giovani fino ai 35 anni di età, occupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Sardegna, di ottenere una certificazione di specializzazione tecnica superiore di livello 4EQF, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o del diploma di Tecnico IeFP, o ancora, dopo aver maturato i crediti di accesso al quinto anno del percorso di istruzione secondaria liceale, e di proseguire un percorso di specializzazione professionale in un’ottica di un possibile inserimento lavorativo.



La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso, a valere su risorse del PR FSE+ 2021-2027, nell’ambito della Priorità 4 – Occupazione giovanile, è pari a € 1.000.000,00, una somma in grado di finanziare 7 percorsi formativi. Il costo massimo totale del singolo percorso formativo è di € 138.867,00 e la durata annuale del percorso formativo è di 990 ore, di cui 495 ore di aula e 495 ore di alternanza rafforzata/apprendistato, come previsto dal sistema duale.



Possono presentare le proposte per la definizione dell’offerta formativa e costituire l’Elenco, in qualità di soggetti gestori titolari e responsabili delle iniziative, gli organismi pubblici e privati, associati tra loro in raggruppamenti temporanei, che operano in partenariato attuativo, le Agenzie formative, accreditate e iscritte nella macro-tipologia B dell’Elenco regionale, gli Istituti Scolastici del secondo ciclo di istruzione; le Università degli studi anche attraverso i propri dipartimenti; gli Enti pubblici di ricerca; le Imprese o le associazioni di imprese. Le Domande di Partecipazione Telematica dovranno essere presentate, esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata sul SIL Sardegna, a partire dalle ore 09.00 del 16.01.2023 ed entro le ore 23.59 del 03.03.2023.