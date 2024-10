S.A. 6 gennaio 2023 Consorzio Bonifica: 16 mln al Nord Sardegna Primo, secondo e terzo posto per punteggio, per tre progetti del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna nella graduatoria dei progetti esecutivi infrastrutturali irrigui del Mipaaf



SASSARI - Primo, secondo e terzo posto per punteggio, per tre progetti del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna nella graduatoria dei progetti esecutivi infrastrutturali irrigui del Mipaaf. Un risultato di grande rilievo che garantirà certamente la finanziabilità dei tre progetti per un totale di 16milioni di euro. Per l’Ente consortile si tratta di una conferma ai vertici nazionali nella progettazione visto che recentemente si era classificato ancora al primo posto nella graduatoria del Centro-Sud e secondo a livello Nazionale su 249 progetti presentati sul Pnrr: in questo caso si tratta di 3.200.000 euro per un’opera di fondamentale importanza: implementare il sistema di monitoraggio dei volumi irrigui consortili e di gestione degli usi illeciti e delle perdite idriche.



«La conferma della competenza e affidabilità del nostro Consorzio – afferma il presidente Toni Stangoni - che ci permetterà di realizzare opere fondamentali per l’ammodernamento ed efficientamento dei servizi a favore dei consorziati, oltre che poter investire nel territorio ingenti somme di denaro. Tutto frutto di un grande lavoro di squadra a cui va il mio ringraziamento in particolare in questo caso all'ufficio tecnico ancora una volta impeccabile». I tre progetti, che si sono classificati al primo secondo e terzo posto concorrono al finanziamento con le risorse della legge 178/2020 per complessivi 440 milioni di euro. I progetti dichiarati ammissibili a finanziamento in tutta Italia sono 312 per un totale di 3.128.995.999,21 di euro.



Al primo posto con 38 punti si è classificato un progetto da 8,5milioni di euro per “la manutenzione straordinaria e implementazione di un sistema di monitoraggio delle reti dei tre distretti irrigui del Consorzio: la Piana di Chilivani, di Perfugas e la bassa Valle del Coghinas. Secondo con 37 punti, uno per quasi 3 milioni di euro (2.950.000 per la precisione) che consentirà la manutenzione straordinaria al sistema di accumulo di tutti e tre i distretti. Lavori che permetteranno appunto di intervenire in quello che è il sistema di distribuzione e con l’aiuto della tecnologia si avrà un controllo da remoto. Infine si è classificato terzo, con 36 punti, un progetto da 4,5 milioni di euro per l’impermeabilizzazione e messa in sicurezza del canale adduttore del distretto irriguo del piano di Perfugas.



«Il nuovo anno si preannuncia impegnativo sul fronte dei cantieri che ci vedrà impegnati su diversi fronti per un totale di circa 40 milioni di euro – evidenzia il video residente del Consorzio Francesco Pala –. Avvieremo importanti opere che miglioreranno infrastrutture vecchie di 50 anni, e combatteremo soprattutto gli sprechi e le perdite, andando verso un utilizzo sempre più oculato della risorsa acqua». «Oltre ad importanti risorse questi risultati confermano la reputazione conquistata sul campo dal nostro Ente – sottolinea il direttore del Consorzio Giosuè Brundu -. Sono importanti progetti a cui peraltro si aggiungono la messa in sicurezza e il sovralzo degli argini del Coghinas per 16 milioni di euro. Opera questa attesa perché andrà a dare tranquillità a un territorio a forte rischio idraulico e che aspetta da tempo questo intervento. Sempre quest’anno partiranno anche il servizio di piena e la pulizia dei canali e dei fiumi, per 1,7 milioni di euro, e con altri 3,1 milioni di euro si procederà, sempre nell’ottica di un migliore controllo dei consumi e contro gli sprechi, alla sostituzione dei contatori».