S.A. 6 gennaio 2023 Calamità naturali: quasi 9 milioni a 53 comuni Via libera a due delibere che hanno programmato oltre 8 milioni 730mila euro di contributi a favore di 53 enti locali che hanno avuto danni per calamità naturali



CAGLIARI - Approvate due delibere che hanno programmato oltre 8 milioni 730mila euro di contributi a favore di 53 enti locali per danni provocati nel periodo tra il 2018 e il 2022, da condizioni meteorologiche non ordinarie, come precipitazioni eccezionali, forte vento, grandinale e siccità, e che hanno costretto numerose Amministrazioni locali a dichiarare lo stato di calamità e a provvedere all’esecuzione di opere e interventi in emergenza. Inoltre, presso la Protezione Civile, sono stati istituiti due fondi per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi del 28 novembre 2020: uno per i soggetti privati e le attività produttive, l'altro per gli interventi sul patrimonio pubblico.



«La Protezione civile regionale ha ricevuto le istanze di contributo ed esaminato la documentazione necessaria per accertare l'ammissibilità delle spese sostenute – ha aggiunto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu – Sono stati eseguiti i sopralluoghi e concluse le verifica tecnico-amministrativa dei rendiconti presentati da 18 Comuni per un importo complessivo di 837.813 euro. Per altri 21 enti locali si stanno concludendo le istruttorie pari a 2.822.367 euro. Infine, per altri 18 Comuni è stato già possibile effettuare una prima stima dei danni e dei relativi costi necessari all'esecuzione di opere e degli interventi in emergenza per un importo complessivo di 1.015.387 euro. Queste ultime somme sono, ovviamente, suscettibili di variazioni in base alla rendicontazione che verrà presentata».