S.A. 6 gennaio 2023 Latte Dolce perde contro il Bosa Seconda sconfitta stagionale per i sassaresi. Nel prossimo turno, che si disputerà domenica, i ragazzi di mister Giorico cercheranno il pronto riscatto contro la Tharros



SASSARI - Dopo sei vittorie consecutive il Sassari Calcio Latte Dolce incappa nella seconda sconfitta stagionale e perde 3-2 contro il Bosa. Nel prossimo turno, che si disputerà domenica, i ragazzi di mister Giorico cercheranno il pronto riscatto contro la Tharros nel primo match interno del 2023. Partono bene gli ospiti e dopo 5’ Cabeccia non inquadra lo specchio della porta. Due minuti più tardi l’arbitro annulla per fuorigioco il gol di Saba, ma lo 0-1 non tarda ad arrivare e sugli sviluppi della successiva punizione il Sassari Calcio Latte Dolce trova il vantaggio. Marcangeli intercetta il lancio di Caroli, la palla termina sui piedi di Celin che lancia l’esterno biancoceleste e con un pallonetto supera il portiere per lo 0-1.



Il Bosa si rende pericoloso con Di Angelo, ma al 20’ Cabeccia ancora una volta va vicino al raddoppio sfiorando il palo.

Due minuti più tardi i padroni di casa trovano la parità: Imoh dopo una corsa a tutto campo con un tiro potente supera Panai e firma l’1-1.La rete del pareggio dà fiducia ai padroni di casa e dopo la grande occasione capitata sui piedi di Celin con la respinta di Caroli, i rossoblù si portano il vantaggio. Sugli sviluppi di calcio d’angolo tap-in di Pischedda e il Bosa si porta in vantaggio: 2-1. In un primo tempo ricco di emozioni il Sassari Calcio Latte Dolce trova immediatamente la parità: Marcangeli sfrutta l’assist di Saba e di testa realizza la rete del 2-2, punteggio che segna anche la fine dei primi 45’.

Al ritorno dagli spogliatoi la prima grande occasione capita al Sassari Calcio Latte Dolce con Cabeccia che su punizione calcia fuori di pochi centimetri. Al 58’ arriva una tripla occasione per il Bosa, ma Pireddu è abile a respingere in corner dopo una reattiva respinta di Panai.



I ragazzi di mister Giorico provano a prender in mano le redini del match e si rendono pericolosi in una doppia occasione con Saba, che va vicino al gol con Caroli grande protagonista. Al 16’ dalla fine il Bosa trova la rete del vantaggio: botta da fuori area di Pucinella che supera Panai e realizza il gol del 3-2. Il Sassari Calcio Latte Dolce prova a spingere il piede sull’acceleratore e al 90’ Celin sfiora la rete del pareggio, ma il palo nega la gioia del gol al centravanti brasiliano.

Il match termina con la vittoria del Bosa per 3-2.



LATTE DOLCE - BOSA 2-3

Bosa: Caroli, Pischedda, P. Carboni, Grella, Pucinelli, Spano (46’ st R. Carboni), Riu (5’ st Unali), Maida, Di Angelo, Imoh, Faye (12’ st Poli). A disposizione. Sechi, Carta, S. Carboni, Madau, Avellino. Allenatore: Salvatore Carboni

Sassari Calcio Latte Dolce: Panai; Pireddu, Cabeccia, Russu, Tuccio (29’ st Piga); Piredda (29’ st Canu), Olivera; Scognamillo (13’ st Kaio Piassi), Saba, Marcangeli; Celin. A disposizione: Congiunti, Salaris, Galante, Scanu, Sanna, D’Apice. Allenatore: Mauro Giorico

Marcatori: 8’ Marcangeli, 22’ Imoh, 27’ Pischedda, 35’ Marcangeli, 74’ Pucinelli

Ammonizioni: Grella, Pucinelli, Kaio Piassi

Angoli: 13-6



Nella foto: Alfredo Saba