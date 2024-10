S.A. 7 gennaio 2023 Saporiti in prestito dal Modena alla Torres Saporiti non è solo un trequartista, ma può ricoprire anche il ruolo di seconda punta o di esterno d´attacco. Classe 2001, fa il suo esordio in serie D quattro stagioni fa con la Fezzanese



SASSARI - Edoardo Saporiti - prestito dal Modena - è un nuovo giocatore ella Torres 2023 di mister Sottili. Nella prima parte della stagione in corso, Saporiti ha militato nell'Aquila Montevarchi, collezionando 11 presenze, 8 da titolare e 3 da subentrato.



Saporiti non è solo un trequartista, ma può ricoprire anche il ruolo di seconda punta o di esterno d'attacco. Classe 2001, fa il suo esordio in serie D quattro stagioni fa con la Fezzanese, team con cui colleziona 21 presenze e un gol in due stagioni.



Dopo altre due annate in serie D al Seravezza Pozzi Calcio - 41 presenze e 4 gol - approda al Grosseto in Lega Pro e mette insieme 12 presenze. Quindi il prestito all'Aquila Montevarchi e ora la Torres. Saporiti sarà già a disposizione del mister Sottili per la gara con il San Donato Tavarnelle.