S.A. 8 gennaio 2023 Basket Mercede vince e punta ai play off La formazione algherese ha imposto il proprio gioco al Cus Cagliari guidate da Fabiana Galluccio in grande spolvero



ALGHERO - Comincia con una facile vittoria il 2023 della Mercede Alghero. Fin dal I quarto (10-19) le ospiti hanno imposto il loro gioco al Cus Cagliari guidate da Fabiana Galluccio in grande spolvero. Nel II quarto (11-24 il parziale) partita virtualmente chiusa sul 43-21 per le catalane, con canestro della 2008 Hajar Peana a fil di sirena. Il III quarto (14-25) corre via veloce, così come il IV ed ultimo periodo (11-18) che vede il punteggio fissato sul 48-86 finale. Esordio e 2 punti anche per la 2007 Elisabetta Maugeri, proveniente dalla S. Croce Olbia, finalmente in campo dopo un infortunio al ginocchio.



«Oggi c'è veramente poco da dire, con un CUS privo di Usai, Venanzi e Scanu non c'è stata partita. Di positivo prendiamo le prove di Peana e l'esordio di Maugeri, oltre alla conferma che le senior che hanno accettato di giocare con noi sono quanto di meglio potessimo trovare, si sono integrate benissimo con le più giovani e le guidano in campo e fuori. Già dalla prossima partita ci aspetta in banco di prova importante, i prossimi saranno due punti importanti in chiave play off - dichiara Francesco De Rosa-, ora inizia a diventare un obiettivo raggiungibile e non vogliamo abbassare la guardia».





Parziali: 10-19; 11-24; 14-25; 11-18.

TABELLINI:

CUS CAGLIARI: Testoni A., Serra 17, Martis 8, Areu, Bruno, Zedda 2, Aymerich 2, Cau 9, Tradori 4, Piras 1, Testoni E. 5.

Coach: Pilia M.

MERCEDE ALGHERO: Galluccio F. 24, Derekyuvlieva 11, Brembilla 5, Sini 3, Canu 2, Maugeri 2, Glavan 14, Peana 2, Bebbu N. 2, Silanos 8, Galluccio D. 5, Bebbu G. 8

Coach: Manuela Monticelli