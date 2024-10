S.A. 11 gennaio 2023 Teatro e performing art: Discobunker a Sassari Sabato 14 gennaio 2023 allo Spazio Bunker di Sassari riprende la rassegna “Teatri in via d’estinzione”, organizzata dalla compagnia Meridiano Zero



SASSARI - Il 14 gennaio 2023 allo Spazio Bunker di Sassari riprende la rassegna “Teatri in via d’estinzione”, organizzata dalla compagnia Meridiano Zero. La programmazione ospiterà lavori di diverse aree artistiche: musica, teatro contemporaneo, danza, performance, incursioni multimediali. Una proposta artistica molteplice che ha lo scopo di avvicinare gli spettatori a nuove forme di teatro e performing art, prediligendo la scelta di scritture originali per aprire un dialogo con il proprio tempo, indagando nuove poetiche e nuovi sguardi sul presente.



Il primo appuntamento sabato 14 gennaio ore 21 e domenica 15 gennaio ore 19 con lo spettacolo Discobunker di Stefano Mereu e Marianna Bianchetti – produzione Centripeta. La situazione politicoglobale, sociale ed ambientale è in declino, è insostenibile sotto tutti i punti di vista. La condizione individuale non è da meno, vivendo tutti costantemente nel disagio, sentendoci in vari modi inadatti o venendo considerati tali da quella stessa società che costituiamo, che impone parametri di “normalità” e condanna la ricchezza dell’unicità.