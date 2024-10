Cor 12 gennaio 2023 Piano regionale infrastrutture: audizione Abbanoa La commissione Lavori pubblici, presieduta da Giuseppe Talanas (forza Italia) ha ascoltato i vertici di Abbanoa sullo stato delle opere inserite nel Piano infrastrutture, oggetto di una richiesta di approfondimento su quelle effettivamente “cantierabili”



CAGLIARI - La commissione Lavori pubblici, presieduta da Giuseppe Talanas (forza Italia) ha ascoltato i vertici di Abbanoa sullo stato delle opere inserite nel Piano infrastrutture, oggetto di una richiesta di approfondimento su quelle effettivamente “cantierabili”. Il presidente della società Franco Piga ha comunicato che, al termine di una accurata analisi resa particolarmente difficile da procedimenti nei quali intervengono diversi soggetti istituzionali, è possibile realizzare interventi per circa 13.5 milioni di euro a fronte del “pacchetto” complessivo di 16 milioni riguardante progetti di alta complessità.



Più in dettaglio, Piga ha segnalato alla commissione alcuni interventi tanto impegnativi quanto significativi da portare a termine in tempi ragionevolmente brevi in Gallura (nell’area dei Comuni di Arzachena, Budoni e S. Teresa), nel Nuorese (nella zona della Baronia) e a Sassari (impianti di Monte Oro - via Milano - Truncu Reale). I successivi interventi dei consiglieri regionali (hanno parlato Valter Piscedda del Pd, Franco Mula del Psd’Az, Michele Ennas della Lega e Maria Laura Orrù di Alleanza Europa Verde) hanno messo in luce la necessità di una ricognizione che vada oltre il piano infrastrutture e si estenda “a tutto campo” alle attività relative al servizio idrico.



Si tratta di un lavoro che consentirà una valutazione unitaria riferita all’intero territorio regionale, con all’interno la verifica specifica sia delle opere bloccate sia di quelle de – finanziate che possono trovare coperture diverse in altre fonti di finanziamento. Il presidente Talanas, nelle conclusioni, ha condiviso questa impostazione precisando che la commissione, al termine della sua autonoma analisi, potrà formalizzarla con pareri e/o risoluzioni.