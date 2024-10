Cor 12 gennaio 2023 Alghero, un dizionario con i termini dei libretti d’opera L’idea di un insegnante di dizione finanziata con una raccolta fondi. Giovanni Tarasconi chiede aiuto di tutti perché la sua fatica venga premiata e il dizionario possa vedere presto la luce



ALGHERO - Giovanni Tarasconi è un insegnante di dizione italiana applicata al canto lirico. Ha impiegato tre anni di studio e lavoro per la redazione di un dizionario che raccogliesse tutti i termini e i modi di dire del linguaggio poetico dei libretti d’opera.



«Il dizionario - scrive da Alghero sulla piattaforma GoFundMe, dove ha avviato una raccolta fondi per finanziare il lavoro - contiene 5mila termini circa, con le relative definizioni, etimologia e citazioni dalle opere, raccolti dalla lettura di 120 libretti. È uno strumento utile - spiega - per tutti gli studenti di canto, regia e direzione d’orchestra e per chi opera nel settore».



«Le case editrici - precisa - dato che il progetto è rivolto ad un pubblico di intenditori, faticano a voler investire completamente di tasca loro per pubblicare questo lavoro, a meno che io non copra le spese di edizione e distribuzione di un numero minimo di copie».



Per questo Giovanni Tarasconi chiede aiuto di tutti perché la sua fatica venga premiata e il dizionario possa vedere la luce. I«l dizionario - conclude - è praticamente pronto per la pubblicazione, e c’è una casa editrice interessata, manca solo il vostro supporto». La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/un-dizionario-per-lopera-lirica.



[Foto Facebook]