Cor 13 gennaio 2023

Continuano i lavori nelle strade di Latte Dolce

Per consentire le attività in via Solari, lunedì 16 gennaio, invece sarà necessario chiudere la corsia in direzione via Cilea. I lavori avranno dureranno 5 giorni, salvo imprevisti o posticipi in caso di condizioni meteo avverse

SASSARI - Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade nel quartiere di Latte Dolce, la maggior parte dei quali avviene a traffico aperto. Per consentire le attività in via Solari, lunedì 16 gennaio, invece sarà necessario chiudere la corsia in direzione via Cilea. Chi proviene da via Bellini diretto in via Solari potrà raggiungere la stessa percorrendo via Kennedy e via Leoncavallo. Non subisce modifiche la circolazione in via Solari per chi proviene da via Cilea direzione via Bellini.

I lavori avranno dureranno 5 giorni, salvo imprevisti o posticipi in caso di condizioni meteo avverse.

Il settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda a pedoni e automobilisti la massima attenzione e il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operatori.