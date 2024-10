Cor 15 gennaio 2023 Martedì niente luce a Sa Segada Disservizi nell´agro algherese dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di martedì 17 gennaio 2023. «L´interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione» precisa l´avviso della società di distribuzione



ALGHERO - E-Distribuzione annuncia una interruzione della fornitura di energia elettrica nella giornata di martedì 17 gennaio, in località Sa Segada nel comune di Alghero, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Nel dettaglio, dovrebbe essere interessata dal disservizio tutta la borgata algherese. «L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione» precisa l'avviso della società di distribuzione.