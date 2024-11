S.A. 18 gennaio 2023 Idrogeno verde: 21 mln in Sardegna da Pnrr Via all’utilizzo dei 21 milioni di euro, a valere sui fondi del PNRR, per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse



CAGLIARI - E' stata approvata la delibera di Giunta che nella seduta di ieri ha dato il via all’utilizzo dei 21 milioni di euro, a valere sui fondi del PNRR, per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. «Con questa decisione – spiega l’assessore dell’Industria Anita Pili – la Giunta sceglie di promuovere investimenti che consentano la diversificazione delle fonti energetiche, con l’obiettivo di rendere autonomo il nostro sistema energetico regionale».



«L’accordo – spiega Pili – nel rispetto delle milestone e dei target approvati dalla Commissione europea, prevede che le aree industriali dismesse siano adibite a unità sperimentali per la produzione di idrogeno, mediante impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe. La misura deve inoltre, come richiesto dalla direttiva UE 2018/2001, sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall’energia elettrica di rete».



«Diamo seguito e concretezza alle linee guide del PNRR, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e delle direttive europee, non ultima il RePowerEU, per stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde e la diffusione delle energie e del calore rinnovabili nel tessuto produttivo dell’Unione» conclude l’esponente della Giunta Solinas.



Nella foto: l'assessore Anita Pili