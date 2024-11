S.A. 18 gennaio 2023 Unione Coros: Sale è consigliera di fiducia Svolgerà compiti di mediazione tra lavoratrici e lavoratori che subiscono atti discriminatori sul luogo di lavoro nelle P.A., e le amministrazioni stesse



SASSARI - Con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros, cui afferiscono 12 comuni, firmato lo scorso ottobre 2022, è stata nominata Maria Antonietta Sale, Consigliera di fiducia per il quadriennio 2023-2026, con insediamento effettivo dal 1 gennaio. La sua figura, organo monocratico previsto dalla Raccomandazione della Commissione dell’UE, dalla Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo e dalla contrattazione collettiva nazionale dei comparti, svolgerà compiti di mediazione tra lavoratrici e lavoratori che subiscono atti discriminatori sul luogo di lavoro nelle P.A., e le amministrazioni stesse.



Non solo, metterà in atto azioni di prevenzione, sensibilizzazione e informazione sulle tematiche di parità, attraverso la programmazione di incontri, convegni, seminari, e qualsiasi altra tipologia di evento che di concerto con il C.U.G. si riterrà propedeutica alla finalità. Il C.U.G., è bene ricordarlo, e’ un organismo collegiale che ha il compito di garantire il rispetto e l'applicazione dei principi di pari opportunità nei rapporti di lavoro all'interno dell'Ente e il contrasto al fenomeno del mobbing. È stato istituito in forma associata su delega di tutti i comuni aderenti all’Unione, ed ha voluto fortemente la Consigliera di fiducia, in quanto garante di un benessere lavorativo necessario al buon funzionamento dell’Ente.



Maria Antonietta Sale, già Consigliera di parità della Provincia di Sassari, ha una lunga esperienza relativa alle tematiche di genere e al contrasto delle discriminazioni ed ha accolto il nuovo incarico conferito dall’Unione dei Comuni del Coros con entusiasmo: «La tematica di genere, il benessere e la parità di trattamento nei luoghi di lavoro sono argomenti delicati ma al tempo stesso importantissimi. Mi renderò disponibile, con questo incarico, a mettere in campo tutte le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi che insieme al Cug ci siamo prefissati, ma anche a promuovere iniziative, dialogare col personale e con le singole amministrazioni, raccogliere segnalazioni riguardo atti di discriminazione, molestie sessuali e morali qualora si verificassero, e porre ad esse concreto rimedio, con tecniche di prevenzione e di risoluzione».



Nella foto: Maria Antonietta Sale