Fc Alghero attende in casa la Junior Ozierese

ALGHERO - Domenica, con inizio alle ore 15, al “Pintore – Caddeo” di Olmedo arriva la Junior Ozierese per l'undicesima giornata di andata del girone F di Terza Categoria. Per la FC Alghero una gara impegnativa contro un avversario che, attualmente, occupa il secondo posto in classifica a quota 24 punti. Un punto in meno della formazione algherese che è reduce dal pareggio conquistato domenica scorsa sul campo dello Sporting Uri. La squadra di Pippo Zani, prima in classifica insieme al Mara 1974, si conferma uno dei migliori attacchi del girone con 32 reti realizzate e la migliore difesa con appena 4 reti incassate.



Per la gara di domenica contro gli ozieresi il tecnico Zani spera nel recupero di qualche infortunato: «Nelle ultime settimane abbiamo

dovuto fare i conti con l'influenza e con alcuni infortuni importanti. Spero di poter recuperare qualche giocatore anche perché domenica ospiteremo una delle squadre più attrezzate del girone. La Junior Ozierese è una bella squadra, ben allenata e con delle individualità importanti. Dal canto nostro chi scenderà n campo, lo farà con il massimo impegno e sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. In questo momento – ha concluso l'allenatore giallorosso – abbiamo bisogno di sentire, ancora di più, il calore dei nostri tifosi che sono convinto non mancheranno nemmeno questa domenica».