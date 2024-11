G.P. 22 gennaio 2023 Nba in Sardegna: occasione in rosa



Via al progetto di basket per le giovani nate nel 2010: l´Nba arriva in Sardegna e per il primo anno interesserà solo le atlete del campionato under 13. Dopo la prima parte del campionato, i playoff regionali decreteranno la vincitrice della Conference che si giocherà il primato tra le prime di tutta Italia