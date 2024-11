S.A. 23 gennaio 2023 Giovedi nuova mobilitazione ad Alghero Giovedì 26 gennaio assemblea generale al Cinema Miramare convocata dall´amministratore straordinario della Provincia di Sassari, di concerto con il Tips e la Rete metropolitana. Cossa chiede la sospensione della discussione sulla Finanziaria



ALGHERO - Nuova mobilitazione per l'aeroporto di Alghero. Dopo l'incontro a Palazzo Sciuti dei giorni scorsi è ancora l'amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois a promuovere un'assemblea generale, di concerto con il Tips e la Rete metropolitana. L'obiettivo è ribadire lo stato emergenziale della vertenza mobilità sullo scalo algherese ed è convocata per il 26 gennaio alle 10 presso il Cinema Miramare.



Per il vertice algherese si ferma anche la Finaziaria regionale. «La possibile interruzione della continuità territoriale da/per Alghero è una questione che coinvolge tutto io sistema Sardegna, non una mera rivendicazione territoriale» lo ha dichiarato il Presidente della Commissione speciale per l’insularità Michele Cossa.



«Tutta la Sardegna si deve mobilitare adesso e con la massima determinazione, non quando sarà troppo tardi. Ecco perché chiederò al Presidente del Consiglio Pais e ai capigruppo di sospendere giovedì la discussione del più importante dei provvedimenti - la legge finanziaria regionale - per permettere ai consiglieri di convergere ad Alghero e partecipare all’assemblea indetta dalla Provincia di Sassari su questo tema. Il Governo nazionale deve avere la chiara consapevolezza che la Sardegna su questo non arretrerà».