S.A. 23 gennaio 2023 Parco La Maddalena: novità per il 2023 Tra le novità decise dal Consiglio direttico del Parco: tutte le unità autorizzate dovranno osservare un itinerario che preveda due sole soste nelle isole minori e una sosta prolungata sull’isola Madre



LA MADDALENA - È stato un Consiglio Direttivo importante quello svoltosi nei giorni scorsi presso la sede del Parco Nazionale di La Maddalena. Oltre a provvedere all’approvazione di alcuni atti derivanti dagli ordinari adempimenti normativi, l’Ente di Via G. Cesare ha iniziato a gettare le basi per la prossima stagione turistica. In particolare, l’amministrazione ha voluto fornire al Direttore Giulio Plastina le prime linee di indirizzo per una fruizione sostenibile delle acque e delle spiagge dell’Arcipelago, nel complicato quadro di un traffico nautico – professionale e diportistico – sempre più caotico e di rapina.



Al fine di tutelare le economie locali si è stabilito di riservare appositi specchi acquei per le attività di noleggio, di locazione e di traffico che potranno, secondo turni e siti da individuare, esercitare le rispettive imprese in maniera pressoché esclusiva e senza interferenze. Viene inoltre previsto, con risorse già messe a bilancio per il 2023, il posizionamento di infrastrutture di ormeggio nelle località di Cala Liò, Cala Corsara e Cala Granara, anche queste destinate alle attività economiche autorizzate dal Parco.



Infine, una importante novità riguarderà il settore del traffico passeggeri. A partire dalla prossima stagione, infatti, tutte le unità autorizzate dovranno osservare un itinerario che preveda due sole soste nelle isole minori (Spargi, Budelli, Caprera o Santa Maria) e una sosta prolungata sull’isola Madre. Tale misura sarà certamente utile a ridurre il carico antropico che da anni grava sugli arenili più fragili ma non solo. Grazie a questa novità il flusso turistico sul centro storico di La Maddalena arriverà a superare le 4.000 unità giornaliere, raddoppiano così i numeri delle scorse stagioni.



Un incremento capace di dare ulteriore linfa alle attività di ristoro, a quelle artigianali, e a tutte le imprese commerciali che gravitano attorno al centro urbano. «Per il periodo in cui la presenza antropica è più elevata - dichiara la Consigliera Valentina Cherchi - sarà importante adottare provvedimenti che impediscano ai visitatori di adoperare nei siti più fragili borse, asciugamani e ombrelloni. Avremo così a disposizione uno strumento capace di sensibilizzare l’utenza (sia turistica che residente) a una fruizione più sostenibile degli arenili, e utile a limitare notevolmente il prelievo involontario di sabbia che contribuisce all’impoverimento delle nostre spiagge».