S.A. 1 febbraio 2023 Barriere architettoniche edifici privati: bando Le graduatorie regionali saranno predisposte annualmente sulla base del fabbisogno trasmesso, entro il 31 marzo di ciascun anno, dai Comuni alla Regione



CAGLIARI - Approvato e pubblicato dall'assessorato dei Lavori pubblici il nuovo bando permanente, rivolto ai Comuni, per la predisposizione delle graduatorie, per l'attribuzione dei contributi destinati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Possono presentare richiesta di finanziamento alla Regione tutti i Comuni o loro Unioni o Consorzi. La Regione, ogni anno, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, sulla base del fabbisogno dichiarato dai Comuni alla Regione entro il 31 marzo dello stesso anno e i Comuni predispongono un bando rivolto ai cittadini, dandone comunque adeguata pubblicità in prossimità della scadenza annuale.



La persona portatrice di disabilità che intende usufruire del contributo deve presentare domanda al Comune dove è ubicato l'immobile, entro il primo marzo di ciascun anno. Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili.



I Comuni, verificata l'ammissibilità della domanda trasmettono il fabbisogno comunale alla Regione. Il Comune deve trasmettere la documentazione richiesta, esclusivamente via PEC, all'indirizzo:

llpp.ser@pec.regione.sardegna.it. Le graduatorie regionali saranno predisposte annualmente sulla base del fabbisogno trasmesso, entro il 31 marzo di ciascun anno, dai Comuni alla Regione.