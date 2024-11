S.A. 23 gennaio 2023 Il fumetto dell’algherese Joachim Tilloca Torna il festival Di:segni a dicembre, dedicato al mondo del fumetto. In prima nazionale il nuovo fumetto dell’algherese Joachim Tilloca: le date del tour di presentazione



ALGHERO - Dopo il successo della prima edizione, è pronto a tornare Di:segni, il festival algherese dedicato al mondo del fumetto e ai suoi mille intrecci, alle sue sorprendenti contaminazioni con le altri arti:

dall’illustrazione al cinema al teatro e alla musica. Nato come esperimento pienamente riuscito nel 2019, organizzato dalla associazione Alghero Fumetto (fondata e diretta da Maria Luisa Perazzona, Emiliano Longobardi e Elia Cossu) Di:segni ha conquistato fin dal debutto gli appassionati isolani del fumetto, è diventato un catalizzatore importante per i più apprezzati autori di fumetti e ha trasformato la città catalana in uno dei centri nevralgici in Sardegna per questo linguaggio espressivo che incontra i gusti di un pubblico sempre più trasversale.



La seconda edizione si svolgerà dal 7 al 10 dicembre, con un’anticipazione dedicata al lancio del nuovo e atteso volume a fumetti del talentuoso autore algherese Joachim Tilloca: LIME arriverà nelle librerie venerdì 27 gennaio per i tipi di Oblomov e proprio nell’ambito del festival Di:segni l’autore lo presenterà per la prima volta a livello nazionale. Joachim Tilloca sarà ospite di di:segni per un minitour in tre date, che si snoderà per la felicità degli appassionati di fumetti dal Nord al Sud della Sardegna.



Si parte il 4 febbraio da Alghero (alle 18.30, Sala conferenze di Lo Quarter, con l’autore ci sarà Ignazio Caruso, appuntamento in collaborazione con Libreria Cyrano e Fondazione Alghero), e si prosegue

il 16 febbraio a Sassari (in collaborazione con la Libreria Azuni e con la Biblioteca Universitaria di via Enrico Costa, dove alle 18 Tilloca

dialogherà con Emiliano Longobardi), e il 18 a Cagliari (in collaborazione con Libreria Ubik di via Sonnino, che ospiterà l’evento a partire dalle 19, con la partecipazione di Giampiero Meloni).



Nella foto: Joachim Tilloca